أحداث العالم في 24 ساعة.. وفاة الرئيس الإيراني وطلب اعتقال نتنياهو وخسائر للاحتلال

شهد العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة العديد من الأحداث، من بينها وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، وكذلك كبد مخيم جباليا الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة حيث أصيب 94 جنديًا وتم تدمير 65 آلية، كما طلبت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

وفيما يتعلق بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، أعلنت قناة القاهرة الإخبارية نقلاً عن وكالة رويترز عن وفاتهما نتيجة حادث احتراق الطائرة التي كانت تقلهما بالكامل بعد هبوطها الصعب.

وعُثر على طائرة الرئيس الإيراني محترقة بالكامل بعد سقوطها، وكان على متنها إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله آل هاشمي، بالإضافة إلى بعض المسؤولين الآخرين.

وعثرت السلطات على جثمان الرئيس الإيراني صباح أمس، بعد أن فقدت الطائرة التي كانت تقله.

مخيم جباليا يكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة 11 مايو، ولكنه واجه مقاومة شديدة من الفصائل الفلسطينية، أسفرت عن خسائر فادحة في العتاد والأرواح بين صفوف القوات الإسرائيلية، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت الفصائل الفلسطينية تكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة على النحو التالي:

- في يوم السبت 11 مايو، الذي بدأ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيم جباليا، اعترف بإصابة 50 جنديًا في قطاع غزة، وفي يوم الأحد 12 مايو، أعلنت الفصائل استهداف 9 دبابات إسرائيلية، بالإضافة إلى ناقلة جند وتفجير عدد من المنازل التي كان يتحصن بها جنود الجيش الإسرائيلي.

- يوم الاثنين 13 مايو، أعلنت الفصائل عن استهدافها 12 دبابة، جرافة تابعة لجيش الاحتلال، وقنص جندي إسرائيلي.

- يوم الثلاثاء 14 مايو، أعلنت الفصائل عن تدمير 7 دبابات، 2 جرافات، وناقلة جند، وقتل عدد كبير من جنود الاحتلال في عدد من الكمائن في مخيم جباليا، بالإضافة إلى تنفيذ عملية قنص.

- يوم الأربعاء 15 مايو، أعلنت الفصائل عن مقتل حوالي 13 جنديا إسرائيليا خلال عدد من الكمائن، واستهداف 3 دبابات و2 جرافات.

- يوم الخميس 16 مايو، أعلنت الفصائل عن استهدافها 10 دبابات، وناقلة جند، و6 جرافات تابعة لجيش الاحتلال.

- يوم الجمعة 17 مايو، أعلنت الفصائل عن تدمير دبابة، وناقلتي جند، وتنفيذ عدد من الكمائن.

- يوم السبت 18 مايو، أعلنت الفصائل عن قتل حوالي 20 جنديا إسرائيليا، واستهداف طائرة من طراز أباتشي، و3 دبابات وناقلة جند.

- يوم الأحد 19 مايو، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 44 جنديًا، 8 منهم في حالة خطيرة، بينما أعلنت الفصائل عن استهداف دبابتين.

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أشار إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وجالانت تتضمن «التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع».