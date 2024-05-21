مندوب مصر بالأمم المتحدة: يمكن إنفاذ المساعدات لغزة بانسحاب إسرائيل من معبر رفح

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن الحرب الإسرائيلية على غزة شهدت إصابة ومقتل عدد كبير من الإغاثة، يزيد عن 190 موظفًا أمميًا وآخرين من منظمات دولية غير حكومية بنيران الجيش الإسرائيلي.

جعل قطاع غزة غير قابل للحياة

وأضاف «عبد الخالق»، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الوضع الراهن ليس وليد الصدفة، وإسرائيل تدرك جيدًا أثر عملياتها على الأرض، مشيرًا: «أنتم جميعًا تدركون أنها تستهدف منذ بداية الحرب، جعل قطاع غزة غير قابل للحياة، في ممارسات متعمدة تعد نموذجاً متكاملاً لخرق القانون الدولي والإنساني».

مواصلة العمل الإنساني ممكنة

وتابع: «نشدد أن مواصلة العمل الإنساني ممكنة إذا تحملت إسرائيل مسؤوليتها وانسحبت فورًا من معبر رفح، وفتح كل المعابر الست التي تحيط بغزة من الجانب الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية».

وواصل: «في ذات السياق، نستغرب ونرفض تخاذل البعض عن حقيقة وجود تلك المعابر وتماهيهم مع رواية تكاد تكسر نفاذ المساعدات على معبر رفح لأسباب معروفة للجميع، والتي تهدف للتلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاد المساعدات، رغم الجهود المبذولة لضمان تدفق المساعدات للأشقاء الفلسطينيين والأعباء التي نتحملها جراء العراقيل التي تضعها سلطة الاحتلال طوال الأشهر الماضية».