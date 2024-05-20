لميس الحديدي: الجنائية الدولية الملاذ الأخير لمحاكمة نتنياهو على جرائم الحرب

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ العالم يتوقف أمام خبرين مهمين، ما يحدث في إيران، ومن جهة أخرى، خطوة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، وبالمقابل لقادة حماس، إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، قائد كتائب القسام.

رد فعل نتنياهو على خطوة المحكمة الجنائية الدولية

وتابعت «الحديدي» عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة «ON»: «التهم وجهت للطرفين، وساوى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين الضحية والجلاد»، مضيفة: «أغرب ردود الأفعال كانت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حين قال إن خطوة المحكمة الجنائية الدولية فضيحة، وأن الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية في العالم».

محاكمة نتنياهو

وواصلت بسخرية: «يادوب قتل فقط 35 ألف مدني، وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير؛ صحيح أنها ليست تابعة لهيئات الأمم المتحدة، لكنها هيئة مستقلة خاضعة لقانون روما، وتحقق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتلجأ إليها الدول عندما تعجز محاكمها الداخلية عن التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية».