«الأرصاد»: انتهاء الموجة الحارة الجمعة.. والحرارة تنخفض 4 درجات

تستمر الموجة الحارة التي تضرب البلاد وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على كافة الانحاء، وتصل في بعض المحافظات إلى 44 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة منذ قليل، إلى أن الموجة الحارة مستمرة لنهاية الأسبوع الجاري.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأكدت الهيئة أن الموجة الحارة ستنتهي يوم الجمعة المقبل، ويطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.