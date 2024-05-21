نقيب الفلاحين: مشروع توشكى يوفر ملايين فرص عمل ويزيد الإنتاج الزراعي

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكى، تهدف لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بما يزيد من الصادرات الزراعية المصرية ويساعد على توفير الأمن الغذائي.

وأضاف «أبوصدام»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مشروع توشكى فرصة عظيمة لتحقيق أحلام شباب الفلاحين الزراعية، إذ يوفر التربة البكر والمياه والبنية الأساسية اللازمة.

أين يقع مشروع توشكى؟

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن توشكى يقع في جنوب أسوان، وتزيد مساحات الأرض الزراعية بها حاليا عن نصف مليون فدان، وجار استصلاح وزراعة نصف مليون فدان أخرى خلال الفترة المقبلة، وتجود أراضي توشكى في زراعة معظم المحاصيل الأساسية التي نحتاجها.

زيادة المساحات المنزرعة لـ4 ملايين

ولفت إلى أن الدولة تتجه لتكون توشكى مشروعا متكاملا زراعيا وصناعيا وتجاريا، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع الأفقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة المساحات المنزرعة بنحو 4 ملايين فدان في الفترة المقبلة، من خلال عدة مشاريع منها المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديدة) لإضافة نحو 2.5 مليون فدان جديدة، ومشروع الريف المصري لزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع توشكى، الذي سيضيف للرقعة الزراعية نحو 500 ألف فدان بخلاف المستصلح بها سابقا.

وأكد نقيب الفلاحين أن مشروع توشكى يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي، ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية؛ مما يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.