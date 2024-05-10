نقيب الفلاحين: اتحاد القبائل العربية يقطع الطرق على جماعات الظلام

أعلن حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، دعمه الكامل وتأييده لاتحاد القبائل العربية، بقيادة المهندس إبراهيم العرجاني، لافتا إلى أن النقابة العامة للفلاحين في ربوع الجمهورية ستشارك اتحاد القبائل في كل أهدافه النبيلة.

«اتحاد القبائل» حلم كل المهتمين بالشأن العام

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان، أن تدشين اتحاد يضم القبائل والعائلات المصرية، هو حلم كل المهتمين بالشأن العام، لقطع الطريق على ظهور جماعات الظلام، موضحا أن الهجوم الذي يتعرض له اتحاد القبائل من المغرضين داخليا وخارجيا هدفه تشويه هذا الكيان وعرقلة جهوده التي تسعى لتوحيد الكيانات الموجودة فعلا، ونبذ الفرقة بين أبناء القبائل والعائلات المصرية العريقة، ومساندة الدولة المصرية في التنمية والازدهار والاستقرار.

أول مشاركة لنقابة الفلاحين في ندوة لاتحاد القبائل

وأكد أن النقابة العامة للفلاحين ستشارك اتحاد القبائل في كل الندوات والمؤتمرات القادمة للم الشمل، وتوسيع دائرة انتشاره لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، موضحا أن الاثنين المقبل سيشهد أول مشاركة للفلاحين في ندوة كبيرة لاتحاد القبائل، والتي ينظمها كمال مخلوف نائب النقيب العام للفلاحين، وأحد قيادات اتحاد القبائل العربية بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، بحضور قيادات اتحاد القبائل والعائلات المصرية.