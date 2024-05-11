نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار البطيخ إلى 30 جنيها خلال الأيام المقبلة

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، تراجع أسعار البطيخ بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى سعره حاليا يتراوح بين 35 و70 جنيهًا، متوقعًا انخفاض السعر قريبا ليصل إلى 30 جنيهًا، نتيجة زيادة المعروض والدخول في موسم الإنتاج.

البطيخ من أهم فواكه فصل الصيف

وأضاف نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، أنّ إنتاجنا من البطيخ غزير ويكفي الإنتاج المحلي ونصدر أيضًا، مؤكدًا أنّ البطيخ يعد من أهم فواكه فصل الصيف بالنسبة للمصريين، ويعتبر وجبة متكاملة أيضًا كونه يجري تناوله مع العيش والجبنة.

مصر بالمركز 12 عالميا في زراعة البطيخ

وتابع أنّ مصر تحتل المركزين الـ3 إفريقيا والـ12 عالميًا في زراعة البطيخ، إذ يصل الإنتاج إلى نحو مليون و300 ألف طن من مساحة تصل إلى 100 ألف فدان، وينتج الفدان نحو 3 أطنان تقريبًا، مشيرًا إلى بنهاية الأسبوع الجاري سنرى زيادة كبيرة في المعروض تسهم في خفض الأسعار نتيجة زيادة الإنتاج والمبادرات العديدة التي أطلقتها الدولة.