جوجل تعلن نهاية شبكة الويب العالمية.. ماذا سيحدث في حركة البحث؟

لم ترتبط أي شركة بالشبكة العنكبوتية العالمية ارتباطًا وثيقًا مثل جوجل، التي جعلت من البحث على شبكة الإنترنت فعل رمزي، وعلى الرغم من أن «الويب» جعل شركة جوجل ثريّة، إلا أنها هذا الأسبوع قامت بتصنيفه ضمن قائمة فرعية، في تصميم لصفحة رئيسية من الجيل التالي عرضته في مؤتمر I/O للمطورين الذي عقد هذا الأسبوع.

وبحسب موقع «Unherd» البريطاني، تقدم شركة جوجل الآن شبكة جديدة من شأنها تحسين عملية البحث لرؤية صفحات الويب فقط، وذلك بعد الإعلان رسميا عن نهاية شبكة الويب العالمية.

جوجل تعلن نهاية شبكة الويب العالمية

وتقوم جوجل حاليًا بإقامة جدار متين بين الباحث والمعلومات التي يبحث عنها، باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، الذي تعتقد الشركة أنه يحقق نتائج أكثر فائدة مثل الملخصات.

لماذا تم منح المهمة للذكاء الاصطناعي؟ مشاكل عديدة واجهتها جوجل خلال الفترة الماضية، ما أسمته ميريديث ويتاكر، مديرة الأبحاث السابقة في جوجل «لصق المحتوى المشتق»، حيث أن ما جرى إنشاؤه قد يشبه أو لا يشبه الكلمة الأصلية التي يبحث عنها، ما يخلص أخطاء في نتائج البحث.

يوفر خيار بحث الويب الذي جرى تقديمه مؤخرًا من جوجل قائمة بمواقع الويب ذات الصلة باستعلام البحث الخاص بك فقط، مرتبة حسب مدى الصلة دون أي محتوى غير مباشر أو روابط دعائية، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي.

مخاوف من الذكاء الاصطناعي بديل جوجل

في المقابل واجه الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، أسئلة صعبة حول التنفيذ المثير للجدل لعملاق التكنولوجيا لنتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي أثناء ظهوره على «The Decoder Podcast» خلال الساعات الماضية.

وأثارت اتهامات المستخدمين الذين يخشون أن يكون نظام جوجل الجديد بمثابة «ضربة قاضية» لحركة المرور الخاصة بهم، نقاشًا ساخنًا حول مستقبل الويب، ومع ذلك، ظل بيتشاي متفائلا، مؤكدا للمستمعين التزام جوجل بإعطاء الأولوية للمحتوى عالي الجودة ورضا المستخدمين.