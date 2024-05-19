ميزة جديدة من «جوجل» لحماية الهواتف من السرقة.. ما علاقة الذكاء الاصطناعي

تنتشر ظاهرة سرقة الهواتف الذكية في عدة دول حول العالم، ويجد أصحابها صعوبة كبيرة في محاولة إعادتها أو حتى حماية بياناتهم الشخصية، التي ربما يستغلها السارق في السيطرة على حساباتهم البنكية أو استفزازهم؛ وهو ما دفع شركة «جوجل» الأمريكية إلى تطويع التطور التكنولوجي الرهيب وتقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية البيانات الشخصية الموجودة على الهاتف عند سرقته.. فيكف يحدث ذلك؟

ميزة جديدة من «جوجل» لمواجهة سرقة الهواتف الذكية

أعلنت شركة «جوجل» الأمريكية، عبر موقعها الرسمي، عن ميزة جديدة تسمى «قفل منع السرقة» تعمل بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى مكافحة سرقة الهواتف الذكية، خاصة التي تعمل بنظام أندرويد، لافتة إلى أن هذه الميزة الجديدة تعتمد على تحليل حركة الهاتف للكشف عن أي سلوك مشبوه يشير إلى عملية سرقة.

وبحسب ما كشفته الشركة الأمريكية، فإنه إذا رصد الجهاز حركة سريعة أو غير طبيعية، مثل اقتلاع الهاتف من يد صاحبه بشكل سريع، فسيتم تفعيل قفل الهاتف تلقائيًا لمنع السارق من الوصول إلى البيانات الشخصية أو المالية الموجودة على الهاتف.

حماية المستخدمين من مخاطر الجرائم الإلكترونية

وتأتي هذه المبادرة من «جوجل» كجزء من جهودها المستمرة لحماية مستخدميها من مخاطر الجرائم الإلكترونية، لا سيما مع ازدياد حالات سرقة الهواتف الذكية مؤخرًا، حسب توضيح الشركة، التي أضافت أن هذه الميزة تهدف لتقليل الحوافز التي تدفع المجرمين لسرقة الهواتف؛ إذ إن سرقة البيانات الشخصية والمعلومات المالية المخزنة على الأجهزة المحمولة، قد تكون أكثر قيمة من قيمة الهاتف نفسه، لافتة إلى أنه من المقرر طرح هذه الميزة في وقت لاحق من هذا العام، على الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد الحديثة.

ومن جانبه، أوضح إسلام محمد، خبير تكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هذه الميزة تهدف إلى حماية البيانات الشخصية والحساسة على الأجهزة في حال سرقتها، حتى لا يتعرض أصحابها إلى فقدان أموالهم أو الابتزاز من قِبل السارق.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وحول طريقة عمل هذه الميزة فأوضح «إسلام» أنها تعمل من خلال ملاحظة الجهاز- عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة- أي حركة سريعة ومفاجئة وغير متسقة من الحركات السابقة لها التي كان يتبعها صاحب الهاتف، ومن ثم يتتبع الذكاء الاصطناعي الموقع الذي ينتقل إليه الجهاز، وعما إذا شهد محاولات فتح عشوائية: «أول ما الذكاء الاصطناعي يلاحظ ده كله هيعمل قفل تلقائي للجهاز»، لافتًا إلى أنها ميزة مهمة ومفيدة جدًا لحماية البيانات الشخصية.