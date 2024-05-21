إسرائيل هاجمت المستشفى وحاصرت المخيم.. ماذا حدث في جنين ليلا؟

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على سيارة إسعاف في جنين، في ظل هجوم متواصل على مستشفى جنين من قبل الاحتلال مع مرور أكثر من 227 يوما على الحرب بين الفصائل والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما استشهاد 7 أشخاص منهم الطفل محمود حمادنة، وإصابة 9 آخرين برصاص الاحتلال في جنين، بينهما إصابتان بحالة خطيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قصف في جنين وجباليا

وبحسب «تليفزيون فلسطين»، تم استهداف آلية لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة كبيرة بمحيط مخيم جنين في الوقت الذي شرعت جرافات الاحتلال بتخريب البنية التحتية في شوارع جنين، في نفس الوقت شن طيران الاحتلال غارة قوية قرب مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.