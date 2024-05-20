أستاذ قانون دولي: «الجنائية الدولية» لم تؤكد وجود إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

قال محمد عليوة أستاذ القانون الدولي، إنّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لم يؤكد وجود إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني خلال المذكرة التي قدمها بضرورة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أنه ركز على جريمة التجويع وذلك لأن إسرائيل تتحكم في منافذ دخول المساعدات الإنسانية.

قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وأضاف خلال مداخلة عبر zoom ببرنامج «مساء dmc» المُذاع على فضائية «dmc» من تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنّ المدعي العام للجنائية الدولية لم يستطع إدانة إسرائيل في بيانه قبل إدانة حماس، متسائلا: «كيف أعتبر المدعي العام للجنائية الدولية هجوم 7 أكتوبر ممنهجًا رغم أنه هجوم يوم واحد؟».

إسرائيل تعمدت إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن إسرائيل تعمدت إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وزعمت كذبا مسؤولية مصر، مواصلا: «المحكمة الجنائية الدولية ممكن أن تنهار جراء أي هجمات سيبرانية على خلفية تطور الأحداث».