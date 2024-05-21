 كبير مفتشي معبد الكرنك: دير المحارب تاوضروس في الأقصر يحمل دلالة روحية عميقة

قالت إيناس عاكف، كبير مفتشي معبد الكرنك، إن هناك دلالة تاريخية وروحية عميقة وراء فصل نهر النيل محافظة الأقصر إلى قسمين شرقي وغربي، إذ يمثل البر الشرقي رمزًا للحياة، حيث كانت تقع فيه المدن والمناطق الحيوية في العصور القديمة، بينما كان البر الغربي يُمثل رمزًا للعالم الآخر، مشيرة إلى أن دير الشهيد تاوضروس المحارب يوجد في البر الغربي لمحافظة الأقصر.

دير الشهيد تاوضروس المحارب

وأشارت «عاكف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «دي إم سي»، إلى أن دير الشهيد تاوضروس المحارب من الأديرة الأثرية المصرية القديمة المهمة بالبر الغربي في الأقصر، تحديدا بجبل القرنة.

وأوضحت أن هذا الجبل يحرص الكنوز الفراعنة في صعيد مصر من مقابر ومعابد وحضارة قديمة، مشيرة إلى أنه بقع خلف دير المحارب بمسافة كيلو متر فقط.

وأوضحت أن الجبل مسجل ضمن الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية، موضحة أن الدير يتكون من الكنيسة القديمة وبعض من قلالي الرهبان الملحقة به، معظمها حديثة.