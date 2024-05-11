دير العذراء بجبل الطير يعلن موعد المولد السنوي.. يستمر 8 أيام

أعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير بسمالوط، في محافظة المنيا، موعد بدأ احتفالات مولد السيدة العذراء، التي تستمر كل عام لمدة 8 أيام.

مولد دير العذراء جبل الطير

وأوضح الدير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه من المقرر بدء الاحتفالات من يوم 6 يونيو 2024 وحتى يوم 13 من نفس الشهر الذي ينتهي بعيد الصعود المجيد، ويتزامن هذا الاحتفال كل عام مع احتفال الكنيسة بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر.

يعتبر هذا المولد أحد أكبر الاحتفالات السنوية في الكنيسة، إذ يقبل عليه ما يقارب من نصف مليون من المصريين، ويكثر البائعين حلوى المولد حول الكنيسة خلال فترة الموالد، كما يقبل الأقباط على دق الصلبان وصور القديسين على أيديهم في الكنيسة من خلال جهاز للوشم يحفر على الجلد.

ويقيم دير العذراء جبل الطير بسمالوط في محافظة المنيا مولد السيدة العذراء في الأسبوع الثاني من شهر يونيو سنويًا، ويحرص الأقباط على حجز واستئجار غرف من أهالي القرية للاستقرار مدة الاحتفال كاملة، ويعتبر موسم الدخل يتعايش منه الكثيرون في المنطقة.