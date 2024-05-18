حكاية دير القديسة دميانة بالبراري.. يٌقبل عليه الآلاف ودفنت فيه والدة البابا تواضروس

يُحيي الأقباط خلال تلك الأيام مولد القديسة دميانة، حيث يُقبل الآلاف على ديرها القابع في براري بلقاس في محافظة الدقهلية، حيث بدأ الاحتفال السنوي من 12 مايو ويستمر حتى 20 مايو ذكرى تكريس الكنيسة.

احتفالات دير القديسة دميانة

ويترأس الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، القداسات الإلهية والاحتفالات اليومية في الدير إذ يترأس زفة أيقونة القديسة دميانة، والعشية بدير الشهيدة العفيفة القديسة دميانة والأربعين عذراء بديرها العامر ببراري بلقاس، بحضور لفيف من كهنة الإيبارشية.

ويعد دير القديسة دميانة في البراراي من الأديرة الأثرية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو يقع على مساحة 3 أفدنة في منطقة البرلس في البراري في بلقاس، إذ يوجد فيه قبر القديسة دميانة والـ40 عذراء وهي كنيسة منفصلة عن الدير الخاص بالراهبات في الدير.

معلومات عن دير القديسة دميانة

وأصبحت تلك المناطقة الخاصة بالدير مُباركة عند الأقباط حي سفك دماء القديسة دميانة والـ 40 عذراء، وبعد استهشادهن في تلك المنطقة دفنت بها أجسادهن حتى جاءت الملكة هيلانة وأمرت بإقامة كنيسة لهم في تلك المنطقة بالتزامن مع بنائها كنيسة القيامة في أورشليم لذلك كان يرتبط هذا الدير روحيا بالقدس، وقد تم تطويره في عهد الأنبا يوحنا، أسقف البرلس، بالإضافة لاحتوائه على مخطوطات أثرية لقرون ماضية.

ويضم الدير كنيسة للأنبا أنطونيوس الأثرية اكتٌشفت خلال تجديد الدير كما تم اكتشاف كنيسة أخرى أثرية باسم الأنبا بولا، يربط بينهما ممر، كما يوجد فيه صهريج مياه يعود للقرن الرابع طوله 35 مترا وعرضه أربعة أمتار، وعقب وفاة والدة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أُقيمت صلاة الجنازة.