وزيرة الثقافة: عمار الشريعي قامة موسيقية عظيمة ومبدع استثنائي

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الموسيقار عمار الشريعي يعد أحد رموز الفن المصري، فهو قامة موسيقية عظيمة، ومبدع استثنائي، أثرى الموسيقى العربية بألحانه، وأسهم في إثراء الثقافة المصرية والعربية.

وجاء ذلك خلال احتفالية فنية نظمتها دار الأوبرا المصرية، أمس الاثنين، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفاءً بمسيرة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور الإذاعية ميرفت القفاص، أرملة الموسيقار الراحل.

تخليد رموز الوطن من المبدعين

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الحفل يأتي في إطار خطة الوزارة لتخليد رموز الوطن من المبدعين بمختلف المجالات، عرفانًا بما قدموه من إبداعات أسهمت في ‏إثراء الحركة الفنية، وكونت مفردات هويتنا الثقافية التي ينبغي صونها والحفاظ عليها.

وأشادت بالمستوى الفني المتميز للحفل، وأثنت على أداء فنانيه، وما تضمنه من أعمال للموسيقار الراحل، عكست عبقريته الموسيقية، وتفرد مسيرته الإبداعية المُعبرة عن هوية الشخصية المصرية.

أحيا الحفل المطربان الكبيران محمد الحلو، وعلي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو تامر غنيم، بمشاركة نجوم الأوبرا: أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مع كورال الأطفال.

كما تضمن برنامج الحفل باقة من أروع ألحان الموسيقار الراحل، عمار الشريعي، والتي قدمها لكبار المطربين، إلى جانب عزف لعدد من تترات المسلسلات الشهيرة، وإبداعاته المتعددة، منها «جرس الفسحة، دموع في عيون وقحة، حبيبتي من ضفايرها، بتسأل يا حبيبي، أرابيسك، سيبولي قلبي وارحلوا، أقوى من الزمان، عربية يا أرض فلسطين، أديب، للثروة حسابات أخرى، عمار يا اسكندرية، ما تمنعوش الصادقين، لو مش حتحلم، أبو زيد، الأيام، حوا وآدم، ليلى ويا ليلى، حدائق الشيطان، انت طلعتيلي منين، مبسوطين، هنا القاهرة».