وزيرة الثقافة: تنظيم عدة فعاليات تبادلية مع كوريا الجنوبية خلال أكتوبر المقبل

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، بسفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، كيم يونغ هيون، في دار الأوبرا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

تبادل الخبرات بين مصر وكوريا في مجالات الفنون

تناول اللقاء، بحث فرص التعاون في مجالاتٍ ثقافيةٍ ثنائيةٍ مختلفة، منها: المشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية التي تُنظمها الدولتان، وتبادل الخبرات في مجالات الفنون، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية في البلدين.

وأكدت وزيرة الثقافة، خلال اللقاء، أهمية العلاقات الثقافية الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيرةً إلى أن التعاون الثقافي يُعد أداةً قويةً لتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب.

تعزيز التعاون الثقافي

وأوضحت الوزيرة، أنّه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التبادلية بين البلدين، خلال شهر أكتوبر المُقبل، وذلك احتفالًا بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية

من جانبه، أعرب السفير الكوري عن سعادته بِما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورٍ ملحوظٍ في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الثقافي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثقافي مع مصر في المرحلة المقبلة.