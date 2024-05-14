وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة السابعة من مسابقة الصوت الذهبي

سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جوائز النسخة السابعة من مسابقة الصوت الذهبي، والتي نظمها صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس الدار، عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والفنان هشام عطوة، مستشار وزيرة الثقافة للشؤون الفنية.

الكيلاني: الصوت الذهبي منصة مهمة لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة

وقالت إن مسابقة الصوت الذهبي تعد منصة مُهمة لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة وصقلها، وتأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم وتشجيع الإبداع في مختلف المجالات، إيماناً منها بأهمية دور الفن والثقافة في تنمية المجتمع، والمضي قدمًا لاستثمار طاقات الشباب في مواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة.

وأضافت: «شهدت هذه المسابقة على مدار 7 سنواتٍ إقبالًا كبيرًا من المواهب الشابة من مختلف أنحاء مصر، مما يؤكد شغف الشباب بالموسيقى والغناء، ورغبتهم في الحفاظ على تراثنا الفني الأصيل».

وأكدت أن دور الوزارة لن ينته عند هذا الحد، حيث ستقوم الوزارة بتبني هذه المواهب الواعدة من خلال قطاعات الوزارة المعنية والإعداد والتنظيم لمجموعة من الحفلات الغنائية المنفردة لكل فائز من الفائزين العشرة في المسابقة، لتقديم موهبتهم للجمهور ومنحهم الفرصة لدخول الوسط الفني باعتبارهم مواهب واعدة متميزة.

وأشادت بالمستوى التنظيمي للمسابقة، وبمواهب المشاركين، ودعت جميع الأصوات الشابة إلى المشاركة في المسابقات القادمة، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مواهبهم وإبراز قدراتهم.

ووجه الدكتور وليد قانوش، الشكر لوزيرة الثقافة، على دعمها المستمر لأنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ودورها في عودة هذه المسابقة بعد توقفها لسنوات، مؤكدا أن هذه المسابقة تستهدف اكتشاف المواھب الواعدة القادرة على تقديم كافة أشكال الغناء العربي الأصیل، والتي تحافظ على التراث والھویة المصریة.

أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الذهبي

وأوضح أن المسابقة تقدم لها 193 متسابقًا، منهم 112 شابًا و81 فتاة من 16 محافظة، وفاز بالمركز الأول عمرو عادل يوسف من محافظة الجيزة، والمركز الثاني مي حسن علي عواد من القاهرة، والمركز الثالث أحمد عبد العزيز محمد من الإسكندرية، والمركز الرابع شهد وائل أحمد من الجيزة، والمركز الخامس نهى رجب فؤاد من القاهرة، والمركز السادس ريناد رضا فرج من البحيرة.

فيما ذهب المركز السابع لسعاد أحمد عبد الفتاح من القليوبية، والمركز الثامن فازت به لميس أمين محمد من الجيزة، وحصل على المركز التاسع طارق وائل محمد نبيل من الجيزة، وجاء في المركز العاشر محمد جمال محمد من الغربية.

تكريم أعضاء لجنة التحكيم

كما حرصت وزيرة الثقافة على تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة تقديرًا لجهودهم طوال مراحل تحكيم المسابقة، ومساهتمهم البناءة في اكتشاف المواهب بحيادية وكفاءة، حيث تشكلت اللجنة من الدكتور محمد علاء فتحي رئیسًا، وعضویة الفنان الدكتور أحمد محمد إبراھیم، والدكتور مدحت عبد السميع حشاد، والدكتور مصطفى محمد مصطفى، والدكتور سماح إسماعیل.

واختارت لجنة التحكیم المتسابقين من خلال 3 تصفیات عبر معاییر ومراحل تصاعدیة في أصول الغناء العربي، بدأت بالأغنیة والطقطوقة فالمونولوج والموشح فالقصیدة والدور.

أعمال غنائية متنوعة في الحفل

تضمن الحفل الذي أخرجه أحمد فؤاد، تقديم عددا من الأعمال الغنائية لمجموعة متميزة من مطربي زمن الفن الجميل، أداها الفائزون بجوائز المسابقة، بمشاركة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، منها: «يا تمر حنة - لعبة الأيام - جميل وأسمر - القريب منك - ساكن في حي السيدة - العيون السود - لما أنت ناوي تغيب - ليالي الأنس - كامل الأوصاف - دارت الأيام».

كما أدى الفائزون أغنية «احلف بسماها وبترابها» بشكل جماعي، في ختام الحفل، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تضمن الحفل عرضًا لفيلم قصير تضمن سردًا لبدايات المسابقة وتاريخها عبر مراحلها المتعددة وعدد متسابقيها وآليات تحكيمها.