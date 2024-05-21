49 هزة أرضية تضرب إيطاليا.. الأقوى منذ 40 عاما

تعرضت منطقة كامبي فليغري قرب نابولي جنوبي إيطاليا لعشرات الهزات الأرضية، هي الأقوى منذ 40 عامًا، دون وقوع خسائر ولكن أدت لانتشار الرعب بين السكان.

شدة الهزات الأرضية

وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين تسجيل هزة بقوة 4.4 درجات على عمق 2.5 كيلومتر، وقبلها بدقائق، هزة أرضية أخرى قوتها 3.5 درجات مع هزات الارتدادية، بحسب موقع «فوكس نيوز»، موضحًا: «اعتبارًا من الساعة 19:51 مساء (17:51 غرينتش) وقعت سلسلة من الهزات في منطقة كامبي فليغري، وهي منطقة بركانية، ورصدت 49 هزة أرضية».

49 هزة أرضية

وأشار البيان، إلى وقوع 49 هزة أرضية وسط وقوع تشققات ومنحدرات، فيما تم إغلاق المدارس في بوتسولي وافتتاح مراكز لجوء وخيام في مواقع انتظار السيارات والشواطئ.