هزة أرضية قريبا بقوة 7 درجات.. هل تتحقق آخر توقعات عالم الزلازل الهولندي؟

ما إن يمر يومًا أو ربما أكثر على توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، بشأن حدوث زلازل مدمرة قد تقضي على مناطق بأكملها، حتى يُفاجأ العالم بحدوثها على أرض الواقع، وبنفس القوة التي حددها في تحذيراته، وهو ما جعل هذه التوقعات محط اهتمام الأنظار من جميع دول العالم، يترقبون بين الحين والآخر أحدث توقعاته التي تعتمد عادة على التغيرات الجيولوجية المتسارعة في المنطقة وهندسة الكواكب.

توقعات بزلزال تبلغ قوته 7 درجات

وعلى الرغم من الانتقادات التي تواجهه، إلا أنّ هوجربيتس يُصرّ على موقفه، مُحذّرًا من مخاطر جسيمة قد تتعرض لها بعض المناطق في العالم، إذ ظهر عالم الزلازل الهولندي في مقطع فيديو يتحدث عن اقتران الأرض بالشمس وأورانوس في اليوم الثالث عشر من مايو، إذ يمكن أن يؤدي ذلك في أسوأ السيناريوهات إلى زلزال كبير بقوة 7 درجات: «هذا هو في الواقع السيناريو الأسوأ، ولا توجد هندسة إضافية حرجة في ذلك الوقت».

وأضاف عالم الزلازل الهولندي، أنّه مع الشعور بزلزال بلغ ذروته 5.0 على مقياس ريختر في كاليفورنيا والميكسيك، فإنّ من الممكن حدوث هزات أكبر إضافية في المنطقة.

تحقق توقعات عالم الزلازل الهولندي

وتأكيدًا لتوقعاته السابقة، كشف عالم الزلازل الهولندي عن عدة هزات أرضية تعرضت لها بعض المناطق بسبب اصطفاف عطارد والزهرة مع كوكب المشتري، إذ ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر لقياس الزلازل جزر كيرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا، كما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من بلدة سوشياتي الواقعة على الحدود بين المكسيك وغواتيمالا، فيما وقع زلزال بقوة 6.4 درجة قبالة سواحل ولاية تشياباس في المكسيك، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.