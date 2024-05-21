وزير التعليم يثمّن التعاون مع المملكة المتحدة لتدريب وتطوير مهارات المعلمين

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، داميان هيندز وزير الدولة للمدارس بالمملكة المتحدة، ضمن سلسلة التي يعقدها على هامش فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم 2024 في لندن.

وفي مستهل اللقاء، ثمّن وزير التربية والتعليم مجالات التعاون المتعددة مع المملكة المتحدة، القائمة على أسس متينة من التفاهم والثقة، وما تقدمه من دعم لتطوير العملية التعليمية في مصر، والارتقاء بها، خاصة ما يتعلق بالاحتياجات اللازمة لتدريس اللغة الإنجليزية، وأنشطة بناء القدرات لتطوير المهارات اللغوية للمعلمين، وضمان جودة نقل التدريب للآخرين.

تحسين التجارب التعليمية

وأكد حجازي على جهود الدولة المصرية في تطوير التعليم، والتي تهدف إلى تحسين التجارب التعليمية للطلاب بطريقة إيجابية من خلال نظام التعليم الجديد، بالتعاون مع عدد من الشركاء، من خلال تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير أدوات التدريس والوسائل التعليمية.

ومن جانبه، أكد داميان هيندز وزير الدولة للمدارس بالمملكة المتحدة، أنّ التعليم يعد نقطة مهمة للغاية في تاريخ العلاقات التي تربط مصر والمملكة المتحدة، مرحبا بتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعي.

وأضاف أنّه يوجد مدارس حكومية مماثلة للمدارس الدولية المصرية في بريطانيا، يديرها أشخاص ذوي كفاءة عالية ولديهم خبرات في إدارتها.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز آليات التعاون في الخدمات التعليمية المقدمة بالمدارس الرسمية الدولية (IPS) خلال الفترة المقبلة.