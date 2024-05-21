وزير التعليم: برنامج وطني لتدريب 22 ألف معلم لغة انجليزية ورياضيات

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقاءه مع داميان هيندز وزير الدولة للمدارس في المملكة المتحدة مجالات التعاون القائمة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك برنامجًا وطنيًا لتدريب المعلمين بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، ويهدف إلى بناء القدرات وتحسين ممارسات الفصول الدراسية لمعلمي اللغة الإنجليزية، وكذلك معلمي الرياضيات والعلوم مع التركيز بشكل خاص على التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه جرى خلال البرنامج تدريب أكثر من 22 ألف معلم لغة إنجليزية ورياضيات وعلوم باللغة الإنجليزية في 27 محافظة.

مهارات اللغة الإنجليزية

وقال الوزير إنّ التقييم الخارجي للبرنامج أسفر عن حدوث تغييرات إيجابية في ممارسات التدريس، ومهارات اللغة الإنجليزية، والمواقف تجاه التطوير المهني.

كما أكد أن وزارة التربية والتعليم المصرية تتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لإثراء جودة التعليم في المدارس، وتجهيز الطلاب للعيش والعمل بأسلوب يتسم بالنجاح والإلمام بالقدرات التي تتناسب مع المعايير العالمية، وخاصة أن التعليم البريطاني يتميز بالجودة والتميز.

تنفيذ برنامج تدريب اللغة الإنجليزية الجديد

وتطرق الوزير كذلك إلى تعاون وزارة التربية والتعليم المصرية مع المجلس الثقافي البريطاني في تنفيذ برنامج تدريب اللغة الإنجليزية الجديد (Teach. Engage. Aspire) للمعلمين المصريين والذى يهدف إلى بناء قدرات قطاع اللغة الإنجليزية في مصر من خلال تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى المعلمين ومدربي المعلمين، وزيادة وعيهم بالقضايا العالمية والبيئية وتمكينهم من تضمين أفضل الممارسات في تدريسهم بهدف دعم نظام التعليم في مصر.