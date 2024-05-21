حل امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

تباينت ردود فعل الطلاب والطالبات، عقب امتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بمحافظة كفر الشيخ، إذ قال بعضهم إنّ الامتحان جاء سهلاً وبسيطاً، ويعتبر في مستوى الطالب المتوسط، بينما رأى آخرون أن هناك بعض النقاط الصعبة.

امتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

من ناحيته، قدّم رضا مصطفى، مُعلم مادة الرياضيات، حل امتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ، لكي يتمكن الطلاب من مراجعة إجاباتهم، ومعرفة نقاط الصواب والخطأ في إجاباتهم.

وجاء امتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ في ورقة واحدة، ضمت 5 أسئلة، وتنوعت الأسئلة بين «اختر، واثبت أنّ، وأوجد بالبرهان، وارسم المثلث».

حل امتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

وجاء حل امتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ كالتالي:

ووفقًا لما ورد في جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ، فإنّه من المقرر أن يؤدي الطلاب والطالبات غدًا الأربعاء 22 مايو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية الدراسات، ويوم الخميس 23 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ

ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ 61 ألف طالب، حيث يؤدون الامتحانات في 343 لجنة، بـ3 قطاعات بالمحافظة، مقسمين إلى «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول».