«إسكان النواب»: التصالح في مخالفات البناء آخر فرصة لتقنين أوضاع المنشآت

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر في 17 ديسمبر 2023، هو آخر فرصة لتصحيح مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الأصل في البناء أن يكون بترخيص، موضحا أن من ضمن الأورارق المقدمة ورقة تثبت تاريخ بناء المبنى.