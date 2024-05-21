«شعبة الأدوية» تكشف تفاصيل التحذير من دواء مغشوش لمرضى القلب

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أهمية إجراءات هيئة الدواء المصرية لسحب الأدوية المغشوشة والمقلدة من السوق الدوائية، وخاصة المتعلقة بأمراض القلب، مشيرًا إلى أن ذلك يعد إجراء ملزما من قبل منظمة الصحة العالمية، ويطبق في العديد من الدول حول العالم، كما أن تناول الأدوية المقلدة له أضرار على أجهزة الجسم.

دواء مغشوش لعلاج أمراض القلب في السوق

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأدوية المغشوشة تضر القلب والكلى والمعدة، وقد يصيب الجهاز الهضمي بحساسية، موضحا أن الأدوية المغشوشة غير معروف مصدرها، أونسبة تركيز المواد الفعالة بداخلها، لذلك حذرت هيئة الدواء من دواء ator.

كيف يمكن معرفة الدواء المغشوش من الأصلي؟

وعن كيفية التفرقة بين العبوات المقلدة من هذا الدواء، الذي يستخدم في علاج فرط الكوليسترول في الدم والوقاية من أمراض القلب، قال عوف إنه يجرى التفرقة من خلال الشريط الداخلي «الفونت المستخدم غير واضح، ولون القرص مائل إلى الأصفر، وحجم القرص أكبر من العادي على خلاف القرص في العبوة الأصلية».

سحب وتحريز ووقف تدول لدواء نوفيرال

وكانت هيئة الدواء حذرت من عبوات مغشوشة من الدواء ator في السوق، وطالبت من المواطنين ضرورة الحرص والاتصال مع الهيئة في حال الشك في المستحضر الحيوي والتحدث مع الصيدلي، كما جرى سحب نوفيرال بسبب أنه مخالف لما أقرته معامل هيئة الدواء، وهو دواء مستخدم لعلاج الحزام الناري.