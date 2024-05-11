هيئة الدواء لمستخدمي الأدوية المسيلة للدم: تجنبوا الثوم

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا رسميا بشأن الأغذية التي تسبب فرط أو تقليل في سيولة الدم، ونصحت بعدم تناولها عند الحصول على الأدوية المسيلة للدم مثل الوارفارين.

أخذ الأدوية المسيلة للدم

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

أغذية تسبب فرط أو تقليل في سيولة الدم

وقالت هيئة الدواء إنه عند أخذ الأدوية المسيلة للدم مثل الوارفارين يجب تجنب الأغذية التي قد تسبب فرط في سيولة الدم وتؤدي إلى النزيف مثل الثوم ونبات الجنكة الزنجبيل والجريب فروت، لافتة إلى أن تقليل سيولة الدم يكون من خلال الكبدة والخضروات الورقية ونبتة سانت جونز.