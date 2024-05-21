ضبط متهم بالنصب على عملاء البنوك في المنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط عامل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك، من خلال الاتصال بهم هاتفيا، وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية، أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وأشارت إلى أن المتهم كان بحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وارتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب.