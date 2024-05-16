ضبط تاجر بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الفيوم

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من شخصين مقيمان بدائرة المركز، بتضررهما من تاجر أراضي مقيم بدائرة المركز، بتهمة النصب والاحتيال عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بلغت أكثر من 4 ملايين جنيه، نظير استثمارها في مجال تجارة الأراضي مقابل عائد شهري، إلا أنّه لم يف بذلك ولم يرد المبلغ لهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتعثره ماديا نتيجة تعرضه لخسارة في مجال تجارته، واتخذت الإجراءات القانونية.