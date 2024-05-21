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« DMC» تبرز عدد الوطن بعنوان «مترو الإسكندرية.. الحلم يتحقق»

كتب:

منار مجدي
12:08 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
برنامج 8 الصبح

برنامج 8 الصبح

عرض برنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية «دي إم سي»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بالاقتصاد الأخضر، بعنوان «مترو الإسكندرية.. الحلم يتحقق».

مترو الإسكندرية

وقال محمد عبد الناصر، مدير تحرير جريدة الدستور: «مترو الإسكندرية حلم كل الإسكندرانية من سنين كثيرة يتحقق على أرض الواقع»، موضحًا أن قطار أبو قير متهالك جداً، بالإضافة إلى أن معدلات الأمن فيه ليست في أحسن صورة، مؤكدًا أن المشروع مهم للغاية، ويربط شرق المدينة بغربها، ما يسهل الحياة على المواطنين.

مترو الإسكندرية يضم 20 محطة

وأشار «عبد الناصر»، إلى أن مترو الإسكندرية يضم 20 محطة، ببطاقة 60 ألف راكب في الساعة، موضحا أن مدة التنفيذ تستغرق 30 شهر فقط، وهذا المشروع يوفر 10 آلاف فرصة عمل، بتكلفة حوالي 1.5 مليار يورو بالمشاركة مع العديد من المؤسسات الدولية.

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