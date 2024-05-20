مترو الإسكندرية.. الحلم يتحقق

حلم أهالى محافظة الإسكندرية بوسيلة نقل جماعية تعفيهم من أزمات وسائل المواصلات المتوفرة حالياً، خاصة قطار أبوقير، الذى تعددت سلبياته ومساوئه فى السنوات الأخيرة، ما بين قلة الأمان والحوادث المتكررة، فضلاً عن البطء أثناء السير وعدم الالتزام بمواعيد تشغيل ثابتة ومُحددة.

حققت الدولة حلم الأهالى بالبدء فى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، كوسيلة نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة، تحقق سهولة التنقل للمواطنين بين مختلف المناطق، حيث يشتمل المشروع على 20 محطة منها أبوقير، وطوسون والمعمورة والإصلاح والمنتزه والمندرة والعصافرة وميامى، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى تقديم شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة، لتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وأشاد أهالى المحافظة بالمشروع، الذى وصفوه بأنه أفضل من القطار «المتهالك»، وأنه شريان حيوى لخدمة أهالى المحافظة من شرقها لغربها، وقادر على استيعاب ركاب أضعاف القطار، فضلاً عن دوره فى تحقيق الربط بين مختلف المناطق، وسهولة التنقل للمواطنين والطلاب من مكان لآخر.