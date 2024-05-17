«القومية للأنفاق» عن مترو الإسكندرية: زمن الرحلة من أبو قير لمحطة مصر 25 دقيقة

أكد اللواء مهندس أشرف هيكل، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت النفقية بالهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، أهمية استبدال قطار أبوقير بمترو الإسكندرية، موضحا أن القطار الذي يربط أبو قير في الشمال بقلب الإسكندرية في محطة مصر بطول 22 كيلومترا و16 محطة، يوجد به 13 مزلقانا و7 أعمال صناعية كنفق أو كوبري على طول المسار توثر سلبيا على سرعته، وبالتالي زمن الرحلة يؤثر أيضا على مستوى خدمة الخط.

وقال اللواء أشرف هيكل لـ«الوطن»، إنه في السنوات القليلة الماضية، انخفض عدد الخدمات بشكل كبير، ما أثر بشكل كبير على عدد الركاب ليصبح 2850 راكبا/ساعة في الاتجاه، لذا تظهر أهمية المترو الذي يتميز بطاقة استيعابية عالية وسرعة تجارية عالية ومعدل تقاطر سريع، ويحقق زمن رحلة من محطة أبوقير إلى محطة مصر في 25 دقيقة، ويأتي ضمن الهدف الشامل توفير وسيلة نقل آمنة ذات طاقة نظيفة وتكون صديقه للبيئة وذكية وحضارية تليق بمكانة الإسكندرية العريقة.

وكانت وزارة النقل كشفت تفاصيل ومعلومات مُهمة عن موعد التشغيل التجريبي لمترو الإسكندرية «أبوقير – محطة مصر»، موضحة أن تحالفا مصريا فرنسيا، بدأ العمل في المشروع وفق جدول زمني مُحدد.

التشغيل التجريبي للمترو

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن العمل في المشروع يستغرق 30 شهراً، ومن المقرر أن يتم التشغيل التجريبي للمترو في منتصف عام 2026 للمرحلة الأولى من محطة أبوقير حتى محطة مصر، موضحة أن المشروع سيمثل نقلة نوعية مُهمة في محافظة الإسكندرية.

ونوهت الوزارة إلى أن أعمال التنفيذ تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وسيكون المترو بديلاً لقطار أبوقير، وسيكون على شكل مترو القاهرة الكبرى، ويخدم مناطق عديدة وحيوية في الإسكندرية، موضحة أن المرحلة الأولى تمتد من أبوقير حتى محطة مصر، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مصر حتى المكس.

مراحل مترو الإسكندرية

وأكدت الوزارة، أن المرحلة الثالثة لمشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» تمتد من المكس وحتى الكيلو 21، موضحة أن العمل يُجرى حالياً في المرحلة الأولى، ويمتد خلالها المشروع على مسارين الأول، وتم الانتهاء من هدم جميع محطات قطار أبوقير والبدء في الأعمال الخرسانية للمشروع.

ونوهت وزارة النقل، إلى أن مشروع مترو الإسكندرية يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة التي تحرصها الوزارة على توفيرها، لتحقيقها العديد من المزايا أهمها توفير وسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة.