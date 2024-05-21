دوبلاج عصري لزفاف سنية في «لن أعيش في جلباب أبي»: كُل أنت يا عبده

ما بين الموسيقي والنص وبعض المشاهد وأداء الفنانين، مازال مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الذي عرض عام 1996، يحظى بشعبية كبيرة عند الجمهور من مختلف الأعمار والفئات، ورغم مرور أكثر من 28 سنة، لم يتمكن جمهور عبد الغفور البرعي وفاطمة كشري من عدم مشاهدته مرارًا وتكرارًا كلما عرض على الشاشة، ومازال تأثيره حتي اليوم وبسبب ارتباط الكثيرين به أقبل مجموعة من الشباب على إعادته بطريقة الدوبلاج، فما القصة؟.

«مشهد فرح سنية» مرجع للكوميديا بعد 28 عامًا

داخل استديو وخلف الميكروفون وقف مجموعة من مؤدين الدوبلاج، لإعادة الفرح الأكثر شهرة في الدراما المصرية على مر السنين فرح سنية بنت الحج عبد الغفور، في شكل كوميدي تأثيرًا بالمشهد الأصلي، وأشهر جمله المحفورة في الأذهان مثل «هو ده سمير صبري.. وكُل أنت يا عبده».

لمياء نجيب، واحدة من الشباب المشاركين في إعداد المشهد المدبلج، إذ قامت بالأداء الصوتي للفنانة سهير الباروني صاحبة شخصية فتحية في المسلسل، قالت إن الفكرة جاءتهم من خلال تواجدهم في جروب «أوبن مايك»، ووظيفته تجميع أكبر عدد من المعلقين الصوتيين، لافتة إلى أنهم كل فترة يقوموا بعمل تدريب على الدوبلاج.

«حبينا نخرج برا الصندوق ونعمل فكره مجنونه زي عادتنا، لأننا بنعمل فيديوهات كتير مختلفة وفيها أفكار جديدة، وفكرنا في فرح سنية بنت عبد الغفور البرعي»، وفكرة المشهد الشهير الذي مازال يثير ضحة واسعة بين الجمهور، كان من اقتراح المعلق عمر عبد المجيد، الذي قام بدوبلاج شخصية نبيل الفنان ياسر جلال.

وعن كواليس مقطع الدوبلاج، قالت «لمياء نجيب» إنهم قاموا بتقسم الأدوار بناءً على خامة أصوات الفريق، لافتة إلى أن الكواليس كان يسودها الضحك والمركانت الكواليس يعمها حالة من الضحك والمرح، وبالنسبة لمشهد الأكل قاموا بعمل «كراود» بمعني أن «كل شخص سجل مقطع دقيقة أو أثنين بيتكلم بس عن الأكل، وجرى جمع المقاطع ودمجها في المشهد عشان يعمل صوت الدوشه زي الأصلي اللي في مسلسل».

الجمل التي ضمها المشهد مازلت من أكثر «الإفيهات» الراسخة في عقول الجميع، فالعمل ضم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل وفاء صادق والفنان محمد رياض ومنال سلامة وحنان ترك وناهد رشدي والفنان ياسر جلال والفنان رشوان توفيق وفاروق الرشيدي وسهام فتحي ومي محمد سعيد وسهير الباروني.

لن أعيش في جلباب أبي يحاكي الواقع حتى اليوم

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي بطولة الفنان نور الشريف، والفنانة عبلة كامل، هما من الثنائيات الأكثر شهرة في الدراما المصرية، إذ تجتمع الأسرة أمام الشاشة لمشاهدة الحلقة منذ بدء التتر، حتي النهاية وكأنه مسلسل جديد، فتمكن العمل المكون من 30 حلقة من أخذ عقول الجمهور في رحلة شيقة تدور حول شاب بسيط تحول من عامل خردة لواحد من كبار التجار في وكالة البلح، وخلال الحلقات الأولى وقع في حب فاطمة بائعة الكشري ويتزوجها وينجب منها ولده عبد الوهاب و4 فتيات سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة.