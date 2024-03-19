بعد 28 عاما من عرضه.. ناهد السباعي تتحدث عن مشاركتها بـ«لن أعيش في جلباب أبي»

قالت الفنانة ناهد السباعي إنها درست في مدرسة الراهبات وغيرت الكثير من تفاصيل شخصيتها، موضحة أنها تعلمت منها الالتزام واحترام كل الأشخاص والمناسبات.

وأشارت «السباعي»، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، إلى أنها تعلمت الكثير من خلال دراستها بمدرسة الراهبات وتحبها جدًا.

ناهد السباعي تتحدث عن تجربتها في مدارس الراهبات

وأوضحت أنها بعد دخولها الجامعة تعرفت على المجتمع بشكل آخر على عكس ما كانت تعيشه في مدرسة الراهبات، ووجدت الاختلاط في الدراسة، وهو ما لم يكن موجودا في الراهبات.

مشاركة ناهد السباعي بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

وكشفت ناهد السباعي عن مشاركتها في أحد مشاهد مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، كان في أحد الأفراح، مشددة على أنه لا يحزنها مصطلح «أبناء العاملين» ولكنه يسعدها كثيرًا.