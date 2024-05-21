وزير التنمية المحلية: مشروعات الرصف والتطوير بالغربية تحقق رضا المواطن

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال زيارته لمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق نهطاي- الضبابشة، الذي بلغت نسبة نهو الأعمال به 60% بتكلفة 5.3 مليون جنيه، إذ يجري رصف الطريق بطول 700 متر وعرض 12 مترا من مجمع الخدمات الحكومية في اتجاه قرية الضبابشة.

وأشاد الوزير، بمشروعات الطرق والرصف الجارية على أرض محافظة الغربية، التي تساهم في تيسير حركة المواطنين اليومية على أرض المحافظة وتحقيق رضا المواطنين.

بدوره، قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الطريق يعد محورا مروريا مهما يربط الطريق يربط بين القادم من محافظة الدقهلية عبر مدينة زفتى، والقادم من مدينة المحلة الكبرى، وكذلك مركزي زفتى - السنطة متجها إلى الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية (مدينتي قويسنا بركة السبع)، وبالتالي توزيع الكثافات المرورية وربط شبكة الطرق الإقليمية ببعضها، كما يُسهل حركة المواطنين من القرى التابعة للوحدة المحلية بنهطاي لطريق (طنطا - السنطة - زفتى) الجديد و لجميع الخدمات الحكومية الموجودة بقرية نهطاي النموذجية.

تطوير شارع الجيش

واختتم وزير التنمية المحلية بتفقد المشروعات بمركز زفتى، بمتابعة أعمال تطوير شارع الجيش القبلي بمدينة زفتى بنسبة تنفيذ 40%، حيث يتم رصف وتطوير الجزيرة بطول 450 م تبدأ من محطة مياه الشرب حتى مدرسة الصنائع لتكون متنفسًا حضاريا لأهالي زفتى، ومن أجل إضفاء لمسة جمالية على الشوارع بالإضافة إلى إنشاء أماكن تصلح ساحات انتظار للسيارات بأسلوب حضاري لمواجهة التكدس المرورى بزفتى.