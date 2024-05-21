وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجديدة في محافظة الغربية اليوم

أعلنت محافظة الغربية، زيارة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى المحافظة اليوم، وتفقده عدد من المشروعات التنموية، إلى جانب تفقد المراكز التكنولوجية، والمحاور المرورية الجديدة التي يجري تنفيذها بهدف تحسين الخدمات للمواطنين.

تفقد المشروعات التنموية

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة اليوم تستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في زيارته بهدف تفقد مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ الأماكن التي يتفقدها وزير التنمية المحلية، وهي مشروعات الرصف وتطوير الطرق، وعدد من المراكز التكنولوجية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركز زفتى وتفقد المشروعات بالسنطة وطنطا وكفر الزيات.

تفقد المحاور المرورية

ولفت إلى أن الوزير سيتابع أعمال تطوير ورصف كورنيش محلة منوف بطنطا ومحوري ترعة النعناعية، وأم القرى بمركز كفر الزيات ومدينة طنطا، وجهود محافظة الغربية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.