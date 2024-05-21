خلو شوارع كييف من المارة بعد قانون التعبئة الجديد.. ما القصة؟

رصدت الصحفية الأوكرانية «آنا كوفالتشوك»، هدوءًا في شوارع العاصمة كييف، وخلوها من المارة بعد دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ منذ 3 أيام في 18 مايو، وفقا لـ«روسيا اليوم».

عدد السيارات انخفض في أيام العمل

وكتبت الصحفية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عدد السيارات انخفض في أيام العمل بشكل ملحوظ في العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن السكان في المدينة لا يتحدثون سوى عن قضية واحدة وهي «قانون التعبئة الجديد».

وتابعت أن البعض، استأجروا شققا بجانب أعمالهم، وفي المدن الصغيرة، من أجل تجنب الحركة في المدينة، وأن البعض أبرم اتفاقيات مباشرة مع المفوضين العسكريين، لعدم استدعائهم.

تفاصيل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا

ودخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو الماضي، إذ تم خفض سن التجنيد إلى 25 عاما، فضلا عن فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة مع إلغاء تسريح من الخدمة.