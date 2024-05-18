دينامو كييف يستضيف كريفباس بالجولة قبل الأخيرة من الدوري الأوكراني

يستضيف دينامو كييف، نظيره كريفباس كريفي ريه، على ملعب «دينامو لوبانوفسكي»، بالجولة 29 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الأوكراني الممتاز، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

ويدخل دينامو كييف، مباراة كريفباس كريفي ريه، بخسارة أمام شاختار دونيتسك، متصدر البطولة، بهدف نظيف على ملعب «أرينا لفيف» في قمة الجولة 28 للمسابقة، ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب فرق المسابقة برصيد 63 نقطة.

خسارة كريفباس أمام بوليسيا جيتومير

وفي المقابل، يخوض كريفباس كريفي ريه، مباراة دينامو كييف، بخسارة أمام بوليسيا جيتومير، بهدف دون رد على ملعب«شاختي جوفتنيفا»، بالجولة 28، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الأوكراني الممتاز برصيد 54 نقطة.

وحقق شاختار دونيتسك، بطولة الدوري الأوكراني الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق 7 نقاط عن دينامو كييف، صاحب المركز الثاني، فيما يأتي كريفباس كريفي ريه ثالثا بـ 54 نقطة.