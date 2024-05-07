كييف تٌحبط محاولة سرية لاغتيال الرئيس الأوكراني

ألقى جهاز أمن الدولة الأوكراني القبض على عميلين داخل كييف يعملان لصالح روسيا، وكانا يخططان لاغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين، بحسب وكالة «رويترز».

ووفقًا لجهاز الأمن الأوكراني، فالرجلان كانا برتبة عقيد في خدمة حرس الدولة الأوكرانية، وتم تجنيدهما من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «FSB» وقاما بتسريب معلومات سرية إلى موسكو.

سيأخذه كرهينة ويقتله فيما بعد

وقال بيان جهاز الأمن الأوكراني إنه تم تكليفهم بالعثور على شخص مقرب من الحرس الرئاسي الذي سيأخذ «زيلينسكي» كرهينة ويقتله فيما بعد، دون توضيح موعد إحباط المؤامرة المزعومة.

وبحسب ما نقلته «رويترز»، فرئيس جهاز أمن الدولة، فاسيل ماليوك، قال إن الهجوم الذي كان من المفترض أن يكون هدية لبوتين في حفل التنصيب.

«الكرملين» يرفض التعليق في حادثة أخرى

وكان «الكرملين» رفض التعليق الشهر الماضي عن اعتقال رجل في بولندا متهم بالعمل مع المخابرات الروسية للتحضير لمحاولة محتملة لاغتيال الرئيس الأوكراني.