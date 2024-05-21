أستاذ في العلوم السياسية: مذكرة اعتقال نتنياهو ستكون فرصة لوقف العدوان على غزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يواف جالانت، والذي تقدم به المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، هو نوع من محاولة إحداث توازن في إصدار المذكرات، إذ أصدرت المحكمة فيما سبق مذكرات اعتقال بحق قيادات حماس.

المحكمة الجنائية الدولية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن خطوة طلب إصدار المذكرة بحق نتيناهو ووزير الدفاع الإسرائيلي مذكرة اعتقال جاءت متأخرة، ونأمل أن تكون فرصة لمحاكمة الاحتلال، وتحريك محمكة العدل الدولية في التعجيل بقرارتها لوقف الحرب على قطاع غزة بشكل كبير، مضيفا أن مذكرة الاعتقال المنتظرة ستقيد حركة نتنياهو، وبالتالي لن يحاول السفر أو الهروب حتى لا يجرى القبض عليه.

حل الدولتين

وأكد أن قرار المحكمة الدولية حال صدوره حتى وإن لم ينفذ، سيشكل ضغطا على إسرائيل، خاصة في ظل الانتقادات الدولية التي أدت إلى عزلها مؤخرا، بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت في التراجع عن مواقفها الداعمة لدولة الاحتلال، وبدأت في اتخاذ مواقف داعمة لتنفيذ حل الدولتين.