إجراء 74 ألف عملية جراحية لمواطني المنيا ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء 74 ألفا و821 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، التي أطلقها رئيس الجمهورية؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

تخصصات العمليات الجراحية

وكشف التقرير، الذي تم عرضه على محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية، عن إجراء 7201 عملية جراحية مجانية على مدار أربعة أشهر لعام 2024 بمختلف التخصصات، منها 4330 جراحة عيون، و462 مخ وأعصاب، و409 عمليات جراحة أورام و1571 قسطرة قلبية، و108 عمليات أوعية دموية وقسطرة طرفية، و99 قلب مفتوح، و206 عمليات عظام، و16 قسطرة بالمخ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 74 ألفا و821 عملية جراحية.

مشاركة 21 مستشفى بالمحافظة

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة، وتشمل «المنيا العام، رمد المنيا، ملوي التخصصي، التأمين الصحي، جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، المنيا الجامعي، الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، القلب والصدر الجامعي، المنيا الجامعي للنساء والأطفال، الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مصر المحبة، الراعي الصالح بسمالوط، دار الهلال التخصصي، ومركز النيل الدولي للعيون، ومركز حورس للعيون، سمالوط التخصصي، المنيا الوطني، الصفوة ببني مزار، رمد بني مزار، ديرمواس التخصصي».