«مياه المنيا» تعقد اجتماعا لقطاع المعامل والجودة لمتابعة جودة المحطات

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مع الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبدالله حسن، رئيس قطاع المعامل والجودة وشؤون البيئة بالشركة، ممثلين عن الصحة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد بركات، مدير عام صحة البيئة.

متابعة جودة المحطات

وتناول الاجتماع نتائج العينات على مستوى محافظة المنيا، وكذلك تنسيق خطة وآلية اللجنة الثنائية لمتابعة جودة المحطات، وذلك استنادًا إلى كتاب وزير الصحة إلى وزير الإسكان، وتم الاتفاق على الحلول المقترحة لضمان جودة واستدامة الخدمة.

وأوضح رجب السعيد، حرص الشركة على الاهتمام المستمر بجودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، التي تعتبر أولوية قصوى ولا يُسمح بتجاوزها.