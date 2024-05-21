«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية رسلان غدا.. تضم 8 تخصصات

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية، غدًا الأربعاء، بقرية رسلان بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

و أشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.