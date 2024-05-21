«أزهر الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات شهادات القراءات

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية؛ اليوم الثلاثاء، أن غرف المتابعة لم تسجل أي شكوى تخص امتحانات شهادات القراءات لمراحل التجويد والتخصص والعالية.

توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات

وكان رئيس المنطقة الأزهرية شدد، خلال جولته أثناء تفقده لجان الامتحانات، على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، وضرورة الانضباط بداخل اللجان، وتواجد الموجهين داخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها.

تواجد القوى الأمنية لتأمين اللجان

كما حرص على متابعة تواجد القوى الأمنية لتأمين لجان الامتحانات من الخارج، موجهًا الشكر لرجال الأمن على الجهد المبذول طوال فترة الامتحانات، مُطلعًا على مضمون الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيرًا إلى أنها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ولا توجد شكاوى منها.

وأدى طلاب شهادات القراءات لمرحلة التجويد اليوم الامتحانات في مادتي الحديث والسيرة وطلاب مرحلة التخصص والعالية في مادتي الحديث والصرف.