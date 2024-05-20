محافظ الجيزة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثالث

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحان الصف الأول الثانوي بتعليم الجيزة.

حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية بالجيزة

ووجَّه المحافظ أشرف سلومة وكيل الوزارة، بمتابعة الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، من تسليم وتوزيع للأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية لامتحان الشهادة الإعدادية لمادة الهندسة بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية، والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية بالجيزة.

الوقوف على مدى سير العملية الامتحانية وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ على الامتحانات

وأشارت مديرية التربية والتعليم، في بيان، إلى أنه بعد الانتهاء من توزيع الأسئلة والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد، تابع السيد وكيل الوزارة امتحانات الشهادة الإعدادية لمادة الهندسة، وامتحانات الصف الأول الثانوي في مادتي الأحياء والتاريخ، وذلك من خلال التواصل مع غرف عمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية للوقوف على مدى سير العملية الامتحانية وحل أي مشاكل أو معوقات قد تطرأ على الامتحانات.

توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم على سير الامتحان وهدوء اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات ولم ترد أي شكوى من الطلاب أو من موجهي عموم المواد حول أسئلة الامتحانات.