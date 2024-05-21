«الإسكان»: اعتماد المخطط التفصيلي لـ3 مناطق صناعية في بني سويف

أعلنت وزارة الإسكان، اعتماد المخطط التفصيلي لـ3 مناطق صناعية، وجارٍ تصميم المرافق بها، بمحافظة بني سويف، منوهة بوضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، لافتة إلى ضرورة أن يكون لكل مدينة اتزان مالى بين الإيرادات والمصروفات.

مرافق وبنية أساسية لـ3 مناطق صناعية

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان لها منذ قليل، المناطق التي تم اعتماد التخطيط التفصيلي لها وتصميم مرافقها وتجهيز بنيتها الأساسية وهي موزعة كالتالي:

1- المنطقة الصناعية الأولى، بإجمالي 329 قطعة (205 قطع صناعي – 88 قطعة مخازن – 36 قطعة خدمي ومعارض).

2- المنطقة الصناعية الثانية بإجمالي 209 قطع (116 قطعة صناعي – 61 قطعة مخازن – 32 قطعة خدمي ومعارض).

3- الحي التاسع صناعي بإجمالي 281 قطعة (189 قطعة صناعي – 55 قطعة مخازن – 37 قطعة خدمي ومعارض).

منطقتين صناعيتين

وفي السياق ذكرت الوزارة، أن مدينة بني سويف الجديدة، تضم منطقتين صناعيتين، نستعرضهم كالتالي:

- منطقة للصناعات الخفيفة

- تقع على مساحة 145 فداناً.

- 143 قطعة نشاط صناعى مخصصة بالكامل.

- 407 قطع بمنطقة ورش الشباب 300 م2.

- 93 مصنعاً قائماً.

- 32 مصنعاً تحت الإنشاء.

- 220 ورشة تحت الإنشاء.

منطقة للصناعات المتوسطة

- بمساحة 570 فداناً.

- تضم 222 قطعة صناعى.

- تضم 145 قطعة مخازن.

- 8 معارض تجارية.

- 328 قطعة بمنطقة ورش شباب 300 م2.

- 23 مصنعاً قائماً.

- 76 مصنعاً تحت الإنشاء.

- يبلغ عدد العمالة بالمصانع بالمدينة 4983 عاملاً.