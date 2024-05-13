الرابط الرسمي للتقديم في شقق المصريين بالخارج.. مستمر حتى 22 مايو

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقي طلبات الحجز من المصريين بالخارج الراغبين في تملك وحدة سكنية بالطرح العاشر لـ«بيت الوطن»، والذي يضم «شقق سكنية، وفيلات، وأرض لبناء السكن المناسب».

رابط حجز شقق للمصريين في الخارج

ووفقًا لكراسة الشروط المُعلنة من وزارة الإسكان، فإن حجز شقق للمصريين في الخارج ضمن الطرح الـ10 من «بيت الوطن» من هيئة المجتمعات العمرانية، لا يزال مستمرًا حتى الـ22 من مايو الجاري من خلال الرابط التالي: http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx ، إذ جرى الإعلان عن فتح باب الحجز، بداية من الأربعاء الماضي الموافق 8 مايو الجاري.

أماكن طرح بيت الوطن

وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية، حزمة متنوعة من الوحدات السكنية متنوعة تضم شقق وفيلات وأراضي للبناء، وذلك للتيسير على المواطنين، وزيادة الرقعة السكانية إلى 15%، وفقًا لتصريحات وزير الإسكان، ويأتي الطرح في الأماكن التالية:

- مدينة العلمين الجديدة.

- الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- مُدن أكتوبر.

- مدينة الشيخ زايد.

- القاهرة الجديدة.

- مدينة العبور

- مدينة بدر.

ووفق تصريحات وزارة الإسكان، فإن الطرح يشهد أقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين، إذ بلغ عدد الحجوزات المبدئية للوحدات السكنية المطروحة في المرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج خلال 3 أيام بلغ 15.8 ألف حجز مبدئي، في حين بلغ عدد الحجوزات المبدئية للأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع 1900 ألف حجز مبدئي، وسيبدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات الحجز لتلك الأراضي الأربعاء المقبل.