«الأرصاد» تحذر المتواجدين بهذه المناطق اليوم.. ماذا كشفت الأقمار الصناعية؟

على الرغم من أيام الربيع، إلا أن هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إذ يسود الطقس الحار، خلال هذه الأيام، بسبب موجة ضربت طقس البلاد، ولاتزال حالة الطقس متقلبة بين الحين والآخر.

وخلال الأيام الحالية، من المقرر أن تواجه البلاد العديد من الظواهر الجوية حتى انتهاء الموجة الحارة، بسبب المرتفعات الجوية.

تحذير للمناطق المكشوفة اليوم.. ماذا وجدت الأقمار الصناعية؟

ووفقًا لما توصلت إليه آخر صور الأقمار الصناعية، فمن المكرر وجود تكاثر للسحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد قد يصاحبها فرص للسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

كما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، إنه مع وجود نشاط للرياح على المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ، ستكون مثيرة للرمال والأتربة ولكن على المناطق المكشوفة.

لماذا تُثار الأتربة مع الرياح؟

بحسب ما أكدته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ «الوطن» فإن يكون سببه حدوث ارتفاع قيم درجات الحرارة، ما يسبب في إثارة الرياح المثيرة للأتربة القادمة من الصحراء.

ظاهرة جوية تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم؟

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المقرر حدوث نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية والصحراء الغربية، وشمال الصعيد ولكن على فترات متقطعة، حتى يوم الثلاثاء القادم.