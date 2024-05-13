بشرى للمصريين بالخارج بشأن شقق «بيت الوطن».. إتاحة حجز أكثر من وحدة سكنية

زفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بُشرى سارة للمصريين بالخارج المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالطرح الـ 10 من مشروع «بيت الوطن»، بشأن حجز الوحدات، والذي يشمل شقق سكنية، وفيلات بمساحات متنوعة، وأراض لبناء السكن تتراوح مساحتها من 500 إلى 1000 متر مربع.

حجز أكثر من وحدة سكنية

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية، في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، السماح بحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الطرح الـ 10 لـ «بيت الوطن»، موضحًة أنه في حال التزاحم الشديد سيتم النظر في البدء بتخصيص وحدة واحدة لكل حاجز، ومن ثم تسجيل باقي التحويلات لمن لديه أكثر من تحويل، وذلك طبقًا لأولوية وصول التحويلات بتقرير البنك المركزي المصري.

تحويل بنكي من الخارج بالدولار

وفيما يخُص سداد ثمن الوحدات المطروحة للحجز، بينّت الهيئة، أن الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل، بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ 60 يوما، مؤكدة أن أولوية الحجز لأسبقية وصول التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

استكمال قيمة الدفعة المقدمة

وفي السياق، ذكرت الهيئة، أنه يُسمح للمحولين مبالغ كاملة ولم يتم الاستفادة بها والحجز بالمراحل السابقة، حتى تاريخ الطرح، إمكانية الحجز، وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار أو تحويل مبلغ الاستكمال قيمة الدفعة المقدمة، وسيتم إضافة المبلغ بأولوية وصول التحويل المبلغ 1000 دولار أو الاستكمال وشريطة أن يكون لحجز وحدة سكنية واحدة فقط للمبلغ الواحد.

التقديم مستمر حتى 22 مايو

ووفقًا للمواعيد المُحدد بكراسة الشروط الخاصة بالطرح، يتم إغلاق باب الحجز يوم الـ22 من مايو الجاري، إذ بدأ التقديم منذ الـ 8 مايو ولمدة 15 يومًا، فيما يبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ 20 يومًا.

وتجدر الإشارة إلى الشروط التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية يجب توافرها في الشخص المتقدم لحجز «بيت الوطن»، أهمها أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا يقل سنه عن 21 سنة مع السماح بالحجز للقاصر بولاية أحد والدية.

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