المشاط تناقش مع السفير الإيطالي برنامج مبادلة الديون وجهود تمكين القطاع الخاص

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي في القاهرة، عددا من محاور التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، وبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في ضوء قرار رفع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، خلال وفد أوروبي رفيع المستوى للقاهرة برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس الماضي.

تفعيل خطة «ماتي» الإيطالية للتوسع في قارة أفريقيا

وخلال الاجتماع المنعقد في مقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، اتفق الجانبان على تفعيل خطة «ماتي» الإيطالية للتوسع في قارة أفريقيا ودعم جهود التنمية في القارة، واستعراض آليات التعاون المستقبلية مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، المعني بإدارة التمويل الخاص بالمناخ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتفاقيتان الموقعتان مؤخرا مع الصندوق والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون يورو، لتمويل مشروعات متعلقة بالأمن الغذائي.

تطورات في العلاقات المصرية الإيطالية

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا، تزامنًا مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات، لافتة إلى استعداد الوزارة لتوفير الدعم والتنسيق اللازم مع الجهات المصرية المعنية، لتعزيز التعاون مع صندوق القروض والودائع الإيطالي، والمؤسسات الإيطالية الأخرى العاملة في مصر، بهدف زيادة التعاون مع القطاع الخاص، وفتح مجالات تعاون جديدة.

من جهته، شدد السفير الإيطالي على استعداد حكومته لتعزيز التعاون مع الجهات المصرية في مختلف المجالات ضمن جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقدير إيطاليا للعلاقات المشتركة مع مصر على مختلف المستويات.