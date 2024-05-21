مراسل«القاهرة الإخبارية»: 4 ألوية إسرائيلية تشارك في الهجوم على رفح الفلسطينية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات على وسط مدينة رفح الفلسطينية، حسب تقرير رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قال فيه إن «الجيش الإسرائيلي يواصل باستهداف الأحياء والمنازل المدنية، مع استمرار حركة النزوح».

وأشار إلى استمرار القصف منذ الليلة الماضية، على خلفية إعلان الحكومة الإسرائيلية توسيع العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، بالانتقال إلى المرحلة الثانية منها، بعد إضافة لواء جديد إلى القوات المشاركة في العدوان.

وأضاف المطعني «نحن أمام 4 ألوية تشارك في الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية بكل مناطقها»، إلى توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي البرازيل بدءا من أمس، وسط قصف مدفعي متزامن مع سلسلة غارات جوية.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن نزوح أكثر من 900 ألف فلسطينيا من كل أنحاء مدينة رفح الفلسطينية، وفق ما أعلن مكتب الأونروا، وقال المطعني إن «المستشفي الكويتي استقبل نحو 3 شهداء و5 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية».