مندوب مصر بالأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مرفوضة

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة، إن مسعى مصر لوقف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى من الجانبين ينبع من التزام راسخ بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو نفس التزام الذي دفعها للتدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

دور مصر كمؤسس لتيار السلام في المنطقة

وأضاف «عبد الخالق»، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، «كما أنه ينبع أيضًا من إيمانها بدور المنظومة القضائية الدولية في إرساء العدالة، فضلاً عن دور مصر كمؤسس لتيار السلام في المنطقة والتزامها الثابت بالحقوق الفلسطينية».

العملية العسكرية في رفح الفلسطينية أمر مرفوض

وتابع: «هذا التزام يقوم على المبادئ، ولا نقبل فيه المساومة، ونؤكد أن الاستمرار في العملية العسكرية في رفح الفلسطينية أمر مرفوض، ونحذر من عواقبه الإنسانية الكارثية، ونطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤوليات التي يفرضها ويوجبها القانون الدولي الإنساني، بشكل واضح لا لبس فيه».